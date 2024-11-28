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Сегодня, 09:00

Усик может заработать 114 миллионов долларов за бой-реванш с Фьюри

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Обнародованы гонорары на второй поединок между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO в тяжелом весе Александром Усиком и бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри.

Как сообщает The Sportster, общий гонорар боя-реванша составит 190 миллионов долларов. Сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика. Таким образом, украинец может рассчитывать на 114 миллионов долларов, британец — на 76. Эти гонорары будут гарантированными и не зависят от продаж платных трансляций.

Ответный бой Фьюри против Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок состоялся в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри

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