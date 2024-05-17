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Сегодня, 01:00

Александр Усик — Тайсон Фьюри: во сколько начало и как смотреть бой в России

Фьюри проведет бой по боксу с Усиком в ночь на 19 мая в Эр-Рияде
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боксер Александр Усик.
Александр Усик (справа).
Фото Global Look Press
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Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри начнется около 00.20 по московскому времени 19 мая. Поединок пройдет в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на территории стадиона Kingdom Arena.

В России официально не покажут бой Фьюри — Усик. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса в Саудовской Аравии. Посмотреть поединок между украинцем и британцем можно будет по подписке на платформе ESPN+. Прямой эфир боя также пройдет в тематических группах в соцсети «ВКонтакте».

Ознакомиться с прогнозами на исход поединка между Фьюри и Усиком можно по ссылке на материал «СЭ».

Бокс: новости и статьи, интервью со спортсменами и тренерами, расписание и результаты турниров, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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Тищенко рассказал об ожиданиях от боя между Усиком и Фьюри