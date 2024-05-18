Александр Усик.

В ночь на 19 мая, пройдет боксерский вечер. Главным событием станет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между непобежденными Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. 12-раундовый поединок пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Главное событие вечера ожидается после 01.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. В России официальной трансляции не будет. В прямом эфире следить за поединком можно на платформах ESPN+ и DAZN. Также смотреть бой можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Поединок Усика и Фьюри переносился дважды. В декабре прошлого года британцу не хватило времени на восстановление после боя с Фрэнсисом Нганну. В феврале 2024-го Фьюри получил рассечение, бой снова пришлось перенести.