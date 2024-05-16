Усик: «Если бы размер имел значение, то царем зверей был бы слон»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) уверен, что размер в бою не имеет решающего значения.

«Думаю, да, он большой, крепкий, очень большой. Но размер не имеет значения, если бы размер имел значение, то царем зверей был бы слон», — сказал Усик DAZN.

При этом Тайсон Фьюри (34-0) раскрыл свой вес в преддверии боя: «Я скажу, сколько я сейчас вешу — 121 килограмм. Я в хорошей форме. У меня было два или три тренировочных лагеря подряд. Люди постоянно говорят мне, я выгляжу худым, но я всегда вешу так, потому что взвешиваюсь на тех же весах, что и 10 лет назад».

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.