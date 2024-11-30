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Александр Усик vs Тайсон Фьюри: дата и когда пройдет бой-реванш

Бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Усик.
Фото Global Look Press
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Бой-реванш украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря. Вечер бокса пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой Усик — Фьюри ожидается около 1.30 22 декабря по московскому времени. Формат боя — 12 раундов по три минуты.

Первый поединок между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоялся 18 мая 2024 года. Тогда Усик победил раздельным решением судей.

36-летний Фьюри за карьеру в профессиональном боксе одержал 34 победы (24 боя завершил досрочно), потерпел одно поражение и один бой завершил вничь. 37-летний Усик в своем профессиональном рекорде имеет 22 победы (14 боев завершил досрочно) и ни одного поражения.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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