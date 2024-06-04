Алексей Егоров — о бое Усика и Фьюри: «Посмотрел три раунда и выключил»

Второй номер рейтинга WBA в крузервейте Алексей Егоров (54-15) раскритиковал поединок между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0) и экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1), который состоится 21 декабря 2024 года.

«Мне не понравилось, — отметил Егоров в интервью «СЭ». — Что-то я посмотрел три или пять раундов… Наверное, даже три, и выключил. Как-то скучновато. Кто-то сказал, что после пятого раунда еще скучнее стало. Я не знаю. Я не смотрел. Даже хайлайты не смотрел. А, нет, видел, когда Фьюри отсчитали нокдаун, и все. А так не могу сказать, не знаю. Не понравился мне бой. Больше финансовая составляющая в этом поединке.

Мне нравятся хорошие, качественные бои, где есть драма, бокс, мысль, интересные вещи для меня как для спортсмена».

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

7 июня Егоров проведет бой против американца Брэндона Глэнтона в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».