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21 марта, 16:06

Алексей Мазур 4 апреля в Ярославле проведет бой за пояс WBA Asia

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Российский боксер Алексей Мазур (9-0, КО 5) 4 апреля в Ярославле проведет бой за пояс WBA Asia в легком весе с Лореном Джафетом (17-6-3, КО) из Танзании.

Этот 10-раундовый поединок возглавит турнир «Путь чемпиона», организованный промоутерской компанией Iron & Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Впервые с конца февраля 2022 года на территории Российской Федерации будет разыгран пояс одной из четырех ведущих мировых организаций в профессиональном боксе.

Мазур должен был оспорить пояс WBA Asia еще 8 марта в турнире в Майкопе в поединке с боксером из Танзании Саиди Мколой (9-0-1, КО 5), но африканец по медицинским показателям не смог вылететь в Россию и поединок был перенесен.

Мазур свой последний поединок провел в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, когда единогласным решением судей победил аргентинца Карлоса Даниеля Кордобу.

В соглавном событии шоу на ринг выйдет россиянин Георгий Челохсаев (22-2-1, КО 14), которому в 10-раундовом бою в легком весе будет противостоять соотечественник Евгений Павко (19-5-1, КО 13).

Алексей Мазур
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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