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Сегодня, 11:55

Тищенко: «Могу сделать вывод, что Усик был интереснее, чем Фьюри»

Сергей Жуков
корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Александра Усика раздельным решением судей над Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

«Из общения с людьми, которые смотрели этот бой, могу сделать вывод, что Усик был интереснее в этом бою. Усик — величайший боец в тяжелом весе? В настоящий момент можно так сказать. Он смог выиграть все титулы, все пояса забрал. Он боксировал практически со всеми лучшими спортсменами. Только Джошуа и Уайлдера осталось победить, чтобы считаться самым сильнейшим боксером в этом дивизионе», — сказал Тищенко «СЭ».

Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри 18&nbsp;мая. Является ли Усик лучшим боксером постсоветского пространства всех времен?

37-летний Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Бокс
Александр Усик
Алексей Тищенко
Тайсон Фьюри
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