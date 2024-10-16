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Сегодня, 14:32

Тренер Асбарова: «Сослан не планирует менять спортивное гражданство»

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Али Пидуриев, тренер российского боксера Сослана Асбарова, прокомментировал ситуацию с шестилетней дисквалификацией своего подопечного.

«Конечно, ситуация с дисквалификацией потрепала нервы всем нам. Представляю, что творилось в голове у Сослана. Со стороны РУСАДА очень темная история. Сначала нашли один препарат, затем другой. Но это не оправдание. 

В индустрии не так много боксеров уровня Асбарова. Уверен, что Сослан одержал бы победу над Опетаей на раз-два. Самое интересное, что мы можем драться по боксу за пределами России, там, где не действует дисквалификация РУСАДА. Но мы не планируем менять спортивное гражданство. Сослан в этом убежден. Надеемся на то, что вопрос с дисквалификацией решится», — приводит слова Пидуриева MMA.Metaratings.ru.

Ранее в допинг пробах Асбарова были найдены запрещенные вещества, после чего РУСАДА приняло решение о дисквалификации Асбарова на шесть лет.

Источник: MMA.Metaratings.ru

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