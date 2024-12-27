Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 16:55

Алоян назвал главное событие в боксе в 2024 году

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Призер Олимпийских игр по боксу Михаил Алоян назвал главным событием уходящего года поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Для меня главным событием года стал бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Это событие стало ярким для всего мирового бокса, а не только для России. Два наших гражданина и два моих товарища по сборной команде смогли наконец встретиться в одном ринге. Неважно кому рефери поднял руку, одержала победу все равно наша страна — Россия. Да и весь мировой бокс победил от такого красивого поединка», — приводит слова Алояна Vprognoze.ru.

12 октября 2024 года в Эр-Рияде состоялся бой между Бетербиевым и Биволом за звание первого абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBO, WBA-Super и IBO в полутяжелом весе. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Артуру (114-114, 115-113, 116-112).

Источник: Vprognoze.ru
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Миша Алоян
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Пробелы в памяти, ограничение умственных нагрузок и два месяца вне игры. Что происходит со здоровьем Евгения Кузнецова
В Норвегии объяснили причину отказа взять на борт россиян с сухогруза Ursa Major
Президент Сербии заявил о намерении США приобрести «Северный поток»
Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ
СМИ указали на резкий рост цен на европейский газ после слов Путина
Трамп посоветовал Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра Канады
Сегодня
Вчера
Неделя