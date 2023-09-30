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Альварес — Чарло: время начала и прямая трансляция боя

Альварес проведет бой с Чарло 1 октября 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сауль Альварес.
Фото Global Look Press
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Мексиканец Сауль Альварес проведет бой с американцем Джермеллом Чарло за пояс абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе в ночь на 1 октября. Поединок состоится на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начало — около 4.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию боя Канело — Чарло. Официальной трансляции в России нет. В прямом эфире за боем можно следить на стриминговом онлайн-сервисе DAZN. Также бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

33-летний мексиканский боксер одержал 59 побед, два поражения и две ничьи. Последний бой провел весной этого года, одержав победу над британцем Джоном Райдером единогласным решением судей.

В активе 33-летнего американца — 35 побед, одно поражение и одна ничья. Предыдущий поединок состоялся в мае 2022-го. Тогда он победил аргентинца Брайана Кастаньо нокаутом в десятом раунде.

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде.

Бокс
Сауль Альварес
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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