Альварес отказался от боя с Кроуфордом: «Никто не оценит мою победу»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) заявил, что не собирается драться против абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0).

«Я не могу спуститься до полусреднего веса. Как он говорит, когда его спрашивают о Джервонта Дэвисе, так же будет и со мной. Все будут говорить: «Ты побил бойца, который в разы меньше тебя». Никто не оценит мою победу», — сказал Альварес в интервью Fight Hub TV.

Альварес и абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США. После боя вне зависимости от результата Чарло будет лишен титула WBO, который автоматически перейдет к обязательному претенденту Тиму Цзю (23-0).