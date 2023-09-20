Сауль Альварес: «В бою с Чарло вы увидите, что я — король бокса»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) уверен, что на бой с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1) выйдет в своей лучшей форме.

«В последних боях я не был готов на все 100 процентов. Критики всегда стараются критиковать. Но я не буду оправдываться, вы все увидите в бою с Чарло. Я не могу дождаться 30 сентября. В этом бою вы увидите, что я — король бокса. Я провел один из лучших сборов в своей карьере. Я сфокусирован на все 100 процентов», — сказал Альварес на шоу All Access.

Альварес и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.