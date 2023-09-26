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Сегодня, 07:01

Альварес: «Я лучше Бивола. Я до сих пор не смог принять то поражение»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) признался, что он тяжело переживал поражение российскому боксеру, чемпиону WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу (21-0).

«Я не был готов на 100 процентов. Я не мог тренироваться на 100 процентов, моя рука была не в порядке. За неделю до боя на тренировке я травмировал ребро. Я не должен был драться. Это поражение до сих пор болит в моем сердце, я до сих пор не смог принять то поражение. Это очень сильно задело меня, потому что я не должен был проигрывать, я просто лучше его», — приводит слова Альвареса Hugo Sanchez Presenta.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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