Американский агент Глейзер назвал фаворита в потенциальном поединке Алимханулы и Михайловича

Менеджер по боксу, агент из США Рик Глейзер поделился мыслями о потенциальном поединке чемпиона мира по версиям WBO и IBF из Казахстана Жанибека Алимханулы с новозеландским боксером Андреем Михайловичем.

«По поводу боя с Михайловичем, то считаю, что Жанибек победит. Новозеландец довольно средний боксер. Зачем IBF назначил его обязательным претендентом, если этот бой не принесет денег ни бойцам, ни самой организации? Так иногда бывает в боксе», — цитирует Глейзера Legalbet.kz.

3 мая сообщалось, что казахстанец может выступить на вечере бокса, который пройдет 13 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперник пока неизвестен.