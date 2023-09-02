Сегодня, 20:04
Американский боксер Кевин Джонсон подал документы на получение гражданства России.
«Кевин Джонсон подал документы на получение российского гражданства. Также там указано, что у него будет отчество Владимирович. В честь президента России», — приводит ТАСС слова представителя спортсмена.
Джонсон дебютировал на профессиональном ринге в 2002 году. Всего за свою карьеру 43-летний американец провел 60 поединков, одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. Он является бывшим претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC (2009) в тяжелом весе.
17 августа этого года перед боем с российским боксером Марком Петровским Джонсон пришел на взвешивание в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина.