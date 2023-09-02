Американский боксер Кевин Джонсон подал документы на получение гражданства России

Американский боксер Кевин Джонсон подал документы на получение гражданства России.

«Кевин Джонсон подал документы на получение российского гражданства. Также там указано, что у него будет отчество Владимирович. В честь президента России», — приводит ТАСС слова представителя спортсмена.

Джонсон дебютировал на профессиональном ринге в 2002 году. Всего за свою карьеру 43-летний американец провел 60 поединков, одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. Он является бывшим претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC (2009) в тяжелом весе.

17 августа этого года перед боем с российским боксером Марком Петровским Джонсон пришел на взвешивание в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина.