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Сегодня, 12:51

Американский боксер Кевин Джонсон сможет получить паспорт РФ после новогодних праздников

Микеле Антонов
Корреспондент
Кевин Джонсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Промоутер Владимир Хрюнов рассказал «СЭ» о процессе получения американским боксером Кевином Джонсоном российского гражданства.

«В первый рабочий день ждем публикацию указа. После этого он сможет получить документ на руки», — сказал Хрюнов «СЭ».

Ранее американский боксер Кевин Джонсон попросил у президента России Владимира Путина паспорт и гражданство РФ.

27 декабря Хрюнов сообщал «СЭ», что комиссия приняла решение о выдаче паспорта РФ боксеру Кевину Джонсону, а документы находятся на подписи в Кремле.

Кевин Джонсон — известный профессиональный боксер, за свою карьеру он подрался с такими бойцами, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис.

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