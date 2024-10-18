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Сегодня, 00:56

Аминева победила Сахибу на турнире «Ночь чемпионов IBA»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпионка Боливарианских АЛБА игр-2023 Азалия Аминева победила Раж Сахибу из Индии в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA». Россиянка одержала победу в 6-раундовом бою в весе до 66 кг единогласным решением судей.

«Мы планировали провести больше, чем один раунд. В последних раундах тренер настоятельно рекомендовал, чтобы жестче провести концовку. Нужно было порадовать публику. А когда хочется ударить — никогда это не получается. Так вышло и сейчас — я полетела вперед, клинч и борьба. Хотелось растянуть поединок насколько это было возможно», — отметила Аминева после победы.

Для индийской боксерши это первое поражение после двух побед.

Источник: Сайт федерации бокса России
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