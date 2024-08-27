Андре Уорд назвал трех боксеров, которые могут считаться лицом бокса

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд (32-0) назвал Джервонта Дэвиса (30-0), Сауля Альвареса (61-2) и Теренса Кроуфорда (41-0) боксерами, которые могут считаться лицом бокса.

— Мне сложно назвать одного боксера лицом бокса, потому что обычно это очень известные спортсмены. Флойд Мейвезер действительно был лицом бокса, и вы до сих пор так его называете. Но это сложно, потому что боксеры дерутся всего 1-2 раза в год. А когда они не выступают 10 месяцев, кто будет продвигать бокс? У боксеров разный уровень известности, но они тоже играют важную роль в продвижении этого вида спорта.

Я думаю, это Джервонта Дэвис. Нельзя отрицать то, что он сделал и как он выступает. Нельзя отрицать и то, что Сауль Альварес долгое время был лицом бокса. Когда я думаю о лице бокса, я вспоминаю Канело, Джервонту Дэвиса и Теренса Кроуфорда. Я считаю, что все они вносят большой вклад в продвижение бокса и могут быть названы лицами этого вида спорта, — сказал Уорд на YouTube-канале ALL THE SMOKE FIGHT.

Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина (18-1) в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.

Альварес и Эдгар Берланга (22-0) подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Кроуфорд победил Исраила Мадримова (10-1) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.