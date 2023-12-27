Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 10:18

Андре Уорд рассказал, как победить Теренса Кроуфорда

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд (32-0) не верит, что сейчас кто-то способен одолеть абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0).

«Я бы не хотел драться с Теренсом Кроуфордом. Чтобы победить его, у тебя должны быть IQ, упорство, готовность понять, когда прыгать в огонь, когда избегать огня, и все это ты должен понять под светом софитов. Сейчас никто не сможет победить Теренса Кроуфорда», — сказал Уорд в беседе со Стефеном А. Смитом.

Кроуфорд в прошлом бою победил Эррола Спенса (28-1) техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. На данный момент Кроуфорд занимает первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN, DAZN и The Ring.

Андре Уорд
Теренс Кроуфорд
1
Обсудить
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Норвежцы запретили своим спортсменам участвовать в зимней юношеской Олимпиаде в Канвондо
Самые красивые спортсменки России: кто входит в рейтинг
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Майк Тайсон: «Я начал зарабатывать больше, когда проиграл»

Тедди Атлас объяснил, почему не считает Майка Тайсона великим боксером