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Сегодня, 23:27

Ивичук: «Джейк Пол мог бы что-то показать и с профессиональными боксерами»

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Тренер по боксу Андрей Ивичук оценил уровень навыков американского блогера Джейка Пола.

«Я слежу за Джейком Полом. Мне нравится то, что он делает, нравится, что он реально прогрессирует. Он настолько хорошо набрал в боксе, что мог бы попробовать конкурировать с профессиональными боксерами и зайти в рейтинги. Возможно, у него что-то получится. Не знаю, насколько далеко и высоко он заберется, но шансы что-то там показать у него есть», — цитирует Ивичука Vprognoze.ru.

20 июля в главном бою вечера бокса во Флориде блогер Джейк Пол одержал победу над бывшим бойцом UFC Майком Перри, нокаутировав его в шестом раунде.

Источник: Vprognoze.ru
Джейк Пол
Майк Перри
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