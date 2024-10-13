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Сегодня, 03:33

Сироткин: «Болел за Бивола, но справедливой была бы ничья»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боксер Андрей Сироткин прокомментировал победу Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом.

«В очередной раз самый ожидаемый бой года и десятилетия прошел вяло. Не скажу, что согласен с результатом. Хоть болел за Бивола, но справедливой была бы ничья. Не сделал Бетербиев работы для победы. Да, поджимал, но Бивол нормально огрызался. Хотелось бы более зрелищного поединка, более открытого бокса. Очень аккуратно они провели встречи, хотя тактически грамотно. Как зрителю и болельщику, хотелось больше драки, а боксеры сделали ставку на стратегию», — цитирует MMA.Metaratings.ru Сироткина.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Артуру — 114-114, 115-113, 116-112. Он завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Артур Бетербиев. Бетербиев — абсолютный чемпион мира! Артур переиграл Бивола по очкам
Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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