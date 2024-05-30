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Сегодня, 17:23

Сироткин: «Бивол полностью деклассирует Зинада»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боксер Андрей Сироткин заявил, что россиянину Дмитрию Биволу не составит трудна победить ливийца Малика Зинада.

«Бивол однозначно выиграет. Похожими на конкуренцию окажутся старые три-четыре раунда. Дальше не факт, что нокаут, но будет доминирующее выступление. Дмитрий полностью деклассирует Зинада», — приводит слова Сироткина MMA.Metaratings.ru.

Бой Бивола и Зинада пройдет 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На счету россиянина 22 победы (11 нокаутом) и ни одного поражения. В активе ливийца 22 победы (16 нокаутом) без единого поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sirotkin-bivol-polnostyu-deklassiruet-zinada-368082/
Бокс
Дмитрий Бивол
Малик Зинад
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