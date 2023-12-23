Бой Махмудов — Кабайел на турнире «Судный день» в Эр-Рияде начнется после 20:00

Российский тяжеловес Арсланбек Махмудов встретится с немцем Агитом Кабайелом на боксерском турнире «The day of reckoning» («Судный день») в Эр-Рияде в Саудовской Аравии в субботу, 23 декабря. Их поединок начнется после 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Судный день». Вечер бокса будет транслировать платный онлайн-кинотеатр «Окко Спорт». Бой Дмитрий Бивол — Линдон Артур в прямом эфире также будет показан в эфире Первого канала. Начала трансляции в субботу, 23 декабря — 23.35 по московскому времени.

У 34-летнего Махмудова в профессиональном боксе — 18 побед (17 из них нокаутом) и 0 поражений. Его последний бой прошел 28 октября 2023 года. Тогда россиянин победил техническим нокаутом американца Джуниора Энтони Райта.

На счету 31-летнего Кабайела — 23 победы при 0 поражений. В последний раз немец дрался 4 марта 2023 года. Тогда он победил техническим нокаутом хорвата Агрона Смакичи.

Основная информация о боксерском турнире в Эр-Рияде доступна в материале «СЭ».

Смотри турнир по боксу с поединком Дмитрий Бивол — Линдон Артур в Okko!

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