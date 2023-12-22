Сегодня, 22:00
Российский тяжеловес Арсланбек Махмудов проведет бой с немцем Агитом Кабайелом на боксерском турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 23 декабря. Их поединок начнется примерно в после 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния Махмудов — Кабайел можно с помощью матч-центра «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию поединка покажут по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт».
У 34-летнего Махмудова в профессиональном боксе — 18 побед (17 из них нокаутом) и 0 поражений. Его последний бой прошел 28 октября 2023 года. Тогда россиянин победил техническим нокаутом американца Джуниора Энтони Райта.
На счету 31-летнего Кабайела — 23 победы при 0 поражений. В последний раз немец дрался 4 марта 2023 года. Тогда он победил техническим нокаутом хорвата Агрона Смакичи.
«СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса 23 декабря в Саудовской Аравии.
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