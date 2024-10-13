Дзюба раскритиковал решение судей боя Бетербиев — Бивол

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба остался недоволен результатами боя между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«116-112... конечно, Бивол. Дмитрий Бивол? Вы что, издеватесь? Тогда у меня все, господа, если победил Бетербиев. Все ясно. Всем спасибо, все свободны», — сказал Дзюба в истории, опубликованной в социальной сети.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Артуру — 114-114, 115-113, 116-112. Он завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Бивол.