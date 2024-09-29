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Сегодня, 02:57

Резников: «С такой женой, как у Бивола, все сбухались бы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боец легкого веса ACA Артем Резников прокомментировал выпады Екатерины Бивол в адрес своего бывшего мужа — чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.

«Была же шутка, он говорит: «Я курю, пью, нюхаю». И кто-то говорит: «С такой женой так и будешь делать». С такой женой все сбухались бы. Я вижу, какие-то группы выставляют, читаю это.

Ее слова про травмы? Это не помогает. Она просто злая женщина, она сказала, что он продавал наркоту. До какой степени можно быть такой озлобленной, что нести все подряд про человека? Не дай Бог такую жену. Может, я в 32 и не женился до сих пор, потому что смотрю на бывших жен боксеров. Я общаюсь с людьми, девушками, кем угодно, и я вижу какой человек. Мне кажется, гнилого ты через месяц уже поймешь. Я отхожу от таких людей, я уверен, что в моем окружении таких нету», — цитирует MMA.Metaratings.ru Резникова.

 
Дмитрий Бивол, Екатерина Бивол, Артут Бетербиев. «Бивол ограбил меня на 500 тысяч долларов». Экс-супруга боксера атакует его перед боем с Бетербиевым
Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Дмитрий Бивол

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