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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: где смотреть трансляцию боя в Казахстане

Артур Бетербиев проведет поединок против Дмитрия Бивола 12 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Бивол.
Фото Reuters
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12 октября на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет боксерский вечер серии Riyadh Season. В главном поединке между непобежденными россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом определится абсолютный чемпион полутяжелого веса. На кону — титулы WBC, WBA, WBO, IBF и IBO. Бой Бивол — Бетербиев стартует около 02.00 по астанинскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. В Казахстане в прямом эфире трансляцию боя покажут на платформе DAZN.

Артур Бетербиев владеет поясами чемпиона WBC, WBO и IBF. В боксе провел 20 боев (все завершились досрочными победами).

В активе Дмитрия Бивола — титулы WBA Super и IBO. Рекорд в профессиональной карьере — 23 победы и ни одного поражения (12 досрочно).

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев против Дмитрия Бивола: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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