Бетербиев проведет поединок против Бивола за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь с 12 на 13 октября состоится вечер профессионального бокса на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В главном событии ивента российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут титульный бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Поединок ожидается около 00.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. В прямом эфире видеотрансляцию боя Бетербиев — Бивол бесплатно покажут на Первом канале. Начнется эфир в 23.30 мск.

Артур Бетербиев — чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF, WBC и WBO. Артур в профессиональном боксе провел 20 боев, которые все завершились досрочной победой.

Дмитрий Бивол — чемпион мира по версии WBA Super. Дмитрий имеет рекорд в профессиональной карьере — 23 победы и ни одного поражения (12 досрочно).