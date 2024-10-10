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Сегодня, 13:30

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: когда бой — дата и время начала, где смотреть трансляцию

Бетербиев проведет поединок против Бивола за звание абсолютного чемпиона мира
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артур Бетербиев.
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В ночь с 12 на 13 октября состоится вечер профессионального бокса на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В главном событии ивента российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут титульный бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Поединок ожидается около 00.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. В прямом эфире видеотрансляцию боя Бетербиев — Бивол бесплатно покажут на Первом канале. Начнется эфир в 23.30 мск.

Артур Бетербиев — чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF, WBC и WBO. Артур в профессиональном боксе провел 20 боев, которые все завершились досрочной победой.

Дмитрий Бивол — чемпион мира по версии WBA Super. Дмитрий имеет рекорд в профессиональной карьере — 23 победы и ни одного поражения (12 досрочно).

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев против Дмитрия Бивола: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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