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Сегодня, 00:30

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: началась прямая онлайн трансляция боя

Начался бой Бетербиев — Бивол за титул абсолютного чемпиона мира
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images
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Началась трансляция боя за титул абсолютного мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Вечер бокса проходит в спортивном комплексе «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В прямом эфире бой показывают бесплатно на Первом канале и его сайте 1tv.ru.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Бивол.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол, основная информация о бое: когда и где смотреть, кто фаворит и победит

Непобежденные российские боксеры Бетербиев (профессиональный рекорд 20-0) и Бивол (23-0) проводят бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. 39-летний Артур владеет поясами IBF, WBC и WBO, 33-летний Дмитрий — WBA и IBO.

Больше информации о противостоянии Бетербиев — Бивол, а также обзоры боев, аналитика, интервью и другие материалы можно найти в разделе о профессиональном боксе сайта «СЭ».

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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