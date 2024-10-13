Артур Бетербиев

Начался бой Бетербиев — Бивол за титул абсолютного чемпиона мира

Началась трансляция боя за титул абсолютного мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Вечер бокса проходит в спортивном комплексе «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В прямом эфире бой показывают бесплатно на Первом канале и его сайте 1tv.ru.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Бивол.

Непобежденные российские боксеры Бетербиев (профессиональный рекорд 20-0) и Бивол (23-0) проводят бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. 39-летний Артур владеет поясами IBF, WBC и WBO, 33-летний Дмитрий — WBA и IBO.

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