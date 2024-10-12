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12 октября, 19:00

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: началась трансляция боев турнира онлайн

На платформах DAZN и ESPN+ началась трансляция боксерского вечера в Эр-Рияде
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images
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На онлайн-платформах DAZN и ESPN+ началась трансляция боксерского вечера серии Riyadh Season в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В главном поединке ивента сойдутся непобежденные российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Данный бой ожидается после — 01.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главного боя. Трансляцию поединка Бетербиев — Бивол в прямом эфире бесплатно покажут на Первом канале и сайте 1tv.ru. Начало эфира — в 00.30 мск.

Бетербиев (20-0) — обладатель трех поясов (WBC, IBF и WBO). Впервые он стал чемпионом в 2017 году, завоевав пояс IBF. Титул WBC Артур выиграл в 2019-м, а WBO — в 2022-м.

Бивол (23-0) — обладатель титулов WBA Super и IBO. В 2019 году стал чемпионом WBA, а в 2023-м — IBO.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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