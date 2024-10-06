Бетербиев и Бивол проведут поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе

12 октября состоится бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Вечер бокса пройдет на территории спортивного комплекса Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 18.00 по московскому времени. Поединок Бетербиев — Бивол ожидается около 00.00 мск.

В России трансляцию титульного боя бесплатно покажет Первый канал. Начнется эфир в 23.30 мск.

39-летний Бетербиев — чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии IBF, WBC и WBO. Рекорд в боксе — 20 побед и ни одного поражения.

33-летний Бивол — чемпион мира по версии WBA Super. Рекорд в профессиональной карьере — 23 победы и ни одного поражения.