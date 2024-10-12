Россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут бой на боксерском вечере в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ночь с 12 на 13 октября. Поединок определит абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе и начнется после 23.30 по московскому времени.

В прямом эфире в России событие покажет Первый канал, трансляция начнется в 23.30 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию поединка.

Бетербиев является действующим обладателем чемпионских поясов WBC, WBO и IBF, а Бивол — чемпионом по версии WBA.

Оба боксера являются непобежденными. Бетербиеву 39 лет, на профессиональном уровне он одержал 20 побед в 20 поединках. Биволу 33 года, в его профессиональном рекорде 23 победы в 23 боях.