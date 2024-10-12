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Сегодня, 13:30

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: трансляция боя начнется в 23.30

Бетербиев и Бивол определят абсолютного чемпиона мира по боксу
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images
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Россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут бой на боксерском вечере в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ночь с 12 на 13 октября. Поединок определит абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе и начнется после 23.30 по московскому времени.
В прямом эфире в России событие покажет Первый канал, трансляция начнется в 23.30 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию поединка.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол. Онлайн-трансляция боя

Бетербиев является действующим обладателем чемпионских поясов WBC, WBO и IBF, а Бивол — чемпионом по версии WBA.
Оба боксера являются непобежденными. Бетербиеву 39 лет, на профессиональном уровне он одержал 20 побед в 20 поединках. Биволу 33 года, в его профессиональном рекорде 23 победы в 23 боях.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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