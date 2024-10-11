Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира

12 октября в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксерский вечер серии Riyadh Season. В главном событии ивента непобежденные российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут титульный бой в полутяжелом весе. Начало поединка — около 01.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция боя Бетербиев — Бивол. В России трансляцию поединка в прямом эфире бесплатно покажут на Первом канале и сайте 1tv.ru. Начало эфира — в 00.30 мск.

Бетербиев владеет поясами чемпиона WBC, WBO и IBF. Артур в карьере провел 20 поединков (все завершились досрочными победами).

На счету Бивола — титулы WBA Super и IBO. Рекорд в профессиональном боксе — 23 победы и ни одного поражения (12 досрочно).