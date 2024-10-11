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Сегодня, 01:21

Бетербиев и Бивол провели дуэль взглядов перед боем в Эр-Рияде

Евгений Козинов
Корреспондент
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.
Фото Reuters
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Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели дуэль взглядов перед боем за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории. Поединок состоится в субботу, 12 октября, на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

39-летний Бетербиев владеет поясами чемпиона WBC, WBO и IBF. Артур в боксе провел 20 боев (все завершились досрочными победами).

33-летний Бивол владеет титулами WBA Super и IBO. Рекорд Дмитрия в профессиональной карьере — 23 победы и ни одного поражения (12 досрочно).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев против Дмитрия Бивола: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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