На арене «Videotron Centre» в канадском Квебеке непобежденный чемпион в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO из России Артур Бетербиев проведет поединок с Каллумом Смитом. Их бой начнется около 07.00 — 08.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трасляцию боксерского турнира в Канаде. В России не предусмотрена официальная видеотрансляция противостояния Бетербиев — Смит. Увидеть в прямом эфире поединок можно по подписке в онлайн-сервисах Sky Sports и ESPN+.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события боя Бетербиев — Смит.

У 38-летнего Бетербиева в профессиональном боксе — 19 побед (из них 19 нокаутом) в 19 поединках. Его предыдущий бой состоялся в январе 2023 года. Тогда россиянин победил техническим нокаутом британца Энтони Ярда.

На счету 33-летнего Смита 29 побед и одно поражение в боксе. В августе 2022 года британец нокаутировал француза Матье Бодерлика.