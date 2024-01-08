Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе по боксу из России Артур Бетербиев проведет поединок с британцем Каллумом Смитом 14 января 2024 года в Квебеке (Канада) на территории крытой арены Videotron Centre. Их бой начнется примерно в 04.00 по московскому времени.

В России официально не покажут поединок между Бетербиевым и Смитом. Увидеть в прямом эфире бой по боксу можно будет по подписке на сервисах Sky Sports и ESPN+. «СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию противостояния Артур Бетербиев — Каллум Смит в ночь с 13 ан 14 января.

У 38-летнего Бетербиева в профессиональном боксе — 19 побед в 19 поединках. Его последний бой состоялся 28 января 2023 года. В нем Артур победил техническим нокаутом британца Энтони Ярда.

На счету 33-летнего Смита в профессиональной карьере боксера — 29 побед и одно поражение. В последний раз Каллум выходил на ринг 20 августа 2022 года. Тогда британец отправил в нокаут француза Матье Бодерлика.

Прочитать об интересных фактах из биографии Бетербиева можно по ссылке на материал «СЭ».