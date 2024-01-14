Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 07:00

Артур Бетербиев — Каллум Смит: смотреть трансляцию боя

Около 7.00 начнется боксерский бой Артур Бетербиев — Каллум Смит в Квебеке
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боксеры Артур Бетербиев (слева) и Каллум Смит.
Артур Бетербиев (слева) и Каллум Смит.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Сегодня, 14 января, в канадском городе Квебек российский боксер, представляющий Канаду, Артур Бетербиев будет защищать титул чемпиона в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO в поединке с британцем Каллумом Смитом. Их бой начнется около 07.00 — 08.00 по московскому времени.

В России не будет официальной трансляции поединка. Посмотреть видеотрансляцию противостояния Бетербиев — Смит можно по подписке в сервисах Sky Sports и ESPN+. Бесплатная трансляция боксерского боя с участием россиянина также будет доступна во ВКонтакте.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Смит. В матч-центре на нашем сайте также можно следить за ключевыми событиями боксерского вечера в Канаде.

У 38-летнего Бетербиева в профессиональной карьере боксера — 19 побед в 19 боях. В последний раз россиянин дрался 28 января 2023 года. Тогда Артур техническим нокаутом победил британца Энтони Ярда. На счету 31-летнего Смита — 29 побед и одно поражение. 20 августа 2022 года он нокаутировал француза Матье Бодерлика.

12 января 2024 года состоялось взвешивание перед титульным боем между Бетербиевым и Смитом. Вес Артура составил — 79,38 кг (175 фунтов), у Смита — 79,2 кг (174,6 фунта).

Узнать об интересных фактах из биографии Артура Бетербиева можно по ссылке на сайте «СЭ».

Артур Бетербиев&nbsp;&mdash; Каллум Смит. Бетербиев в шаге от Бивола, но на его пути Смит: онлайн-трансляция боя

Бокс
Артур Бетербиев
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Колумбию могут лишить флага на Олимпиаде-2024 в Париже
Биография Дианы Дэвис: детство и карьера выступающей за Грузию дочери Тутберидзе
СМИ сообщили о расхождении в формулировках о гарантиях между Зеленским и Сунаком
Акция «Елка желаний» помогла мальчику увидеться со служащим в зоне СВО отцом
На Украине заявили о скорой потере Зеленским легитимности
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Артур Бетербиев — Каллум Смит: когда бой и где смотреть трансляцию онлайн

Бетербиев нокаутировал Смита в седьмом раунде