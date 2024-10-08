Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

8 октября, 23:30

Артур Бетербиев: когда пройдет бой с Дмитрием Биволом

Бетербиев проведет поединок против Бивола за звание абсолютного чемпиона мира
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артур Бетербиев.
Фото соцсети
Telegram Дзен

Непобежденный российский боксер-профессионал Артур Бетербиев проведет поединок против соотечественника Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории 12 октября. Вечер бокса пройдет в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Титульный поединок ожидается около 00.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию боя Бетербиев — Бивол бесплатно покажет Первый канал и сайт 1tv.ru. Начало эфира — в 23.30 мск.

Бетербиев — чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF, WBC и WBO. Его рекорд в профессиональном боксе — 20 побед в 20 боях.

Бивол — чемпион мира по версии WBA Super. Россиянин имеет рекорд — 23 победы и ни одного поражения.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев против Дмитрия Бивола: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
World Aquatics может разрешить нейтральным пловцам участвовать в эстафетах
Материалы сюжета Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за четыре чемпионских пояса
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: когда бой — дата и время начала, где смотреть трансляцию
«Артур был побыстрее и поточнее Усика». Большое интервью тренера из Магнитогорска, который сделал Бетербиева сильнее
Бивол назвал сильнейшее качество Бетербиева перед титульным боем
Бетербиев: «Я не люблю своих соперников, Бивол мне тоже не нравится»
Бетербиев: «Я не хочу драться с Биволом и не сфокусирован на нем как на боксере»
Дмитрий Бивол: когда пройдет бой с Артуром Бетербиевым
Сегодня
Вчера
Неделя