Артур Бетербиев: когда пройдет бой с Дмитрием Биволом

Бетербиев проведет поединок против Бивола за звание абсолютного чемпиона мира

Непобежденный российский боксер-профессионал Артур Бетербиев проведет поединок против соотечественника Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории 12 октября. Вечер бокса пройдет в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Титульный поединок ожидается около 00.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию боя Бетербиев — Бивол бесплатно покажет Первый канал и сайт 1tv.ru. Начало эфира — в 23.30 мск.

Бетербиев — чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF, WBC и WBO. Его рекорд в профессиональном боксе — 20 побед в 20 боях.

Бивол — чемпион мира по версии WBA Super. Россиянин имеет рекорд — 23 победы и ни одного поражения.