Артур Бетербиев: когда следующий бой и кто соперник боксера

Российский боксер Бетербиев проведет поединок в 2024 году в Квебеке

Российский чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет следующий поединок в ночь на 14 января 2024 года в канадском Квебеке. Его соперником станет британец Каллум Смит. Их бой начнется примерно в 4.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния Бетербиев — Смит можно будет по подписке на Sky Sports и ESPN+. Информация о показе в России станет известна позже.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Смит.

На счету 38-летнего Бетербиева в профессиональном боксе — 19 побед в 19 поединках. Свой последний бой россиянин провел 28 января 2023 года. Тогда Артур победил техническим нокаутом британца Энтони Ярда.

У 31-летнего Смита — 29 побед и одно поражение. В последний раз Каллум дрался 20 августа 2022 года. Тогда британец нокаутировал француза Матье Бодерлика.