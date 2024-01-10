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Сегодня, 14:31

Артур Бетербиев назвал двух любимых боксеров

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) признался, что ему нравились бои бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Мухаммеда Али (56-5) и бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона (50-6).

«Мне нравились два боксера: Мухаммед Али и Майк Тайсон. Мне нравился их стиль бокса. Но главная для меня мотивация — это когда я смотрю Олимпийские игры. Когда я был слишком молод, я хотел поехать на Олимпиаду», — сказал Бетербиев в интервью MILLIONS.

Бетербиев подерется с Каллумом Смитом (29-1) 13 января в Квебеке, Канада.

Артур Бетербиев
Майк Тайсон
Мохаммед Али
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