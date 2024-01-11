Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 14:09

Артур Бетербиев: «Как сказал Майк Тайсон, у каждого есть план, пока его не ударят»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) не верит, что его предстоящий оппонент Каллум Смит (29-1) сможет реализовать задуманное — победить его и провести бой с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0).

«Как говорил Майк Тайсон: «У каждого есть план, прежде чем его ударят». Один спарринг-партнер сравнил спарринг со мной с автомобильной аварией», — сказал Бетербиев в интервью A Tale of Ten Punches.

Бетербиев подерется со Смитом 13 января в Квебеке, Канада.

Бокс
Артур Бетербиев
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Тренер Магомедалиев заявил, что Александр Емельяненко принял ислам
Экс-глава Международного союза биатлонистов Бессеберг не признал обвинения в коррупции
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Гвоздик дал прогноз на бой Бетербиева и Смита: «Я вижу нокаут от Артура»