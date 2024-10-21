Бетербиев — о реванше с Биволом: «А есть какие-то весомые основания?»

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев ответил на вопрос о возможном проведении реванша со своим соотечественником Дмитрием Биволом.

«Думаю, с Биволом мы уже расставили все точки над i. Его команда из ничего пытается раздуть историю вокруг судейского вердикта, но я выиграл бой. На мой взгляд, нет особого смысла говорить о реванше. Конечно, если поступит интересное предложение, то мы его рассмотрим. Но разве есть какие-то весомые основания для ответного поединка? Все было четко и ясно», — приводит слова Бетербиева RT.

13 октября Бетербиев одержал победу над Дмитрием Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. 39-летний боксер впервые в карьере не смог завершить поединок досрочно. Ранее он 20 раз нокаутировал своих оппонентов.