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27 октября, 20:19

Бетербиев — о возможном поединке с Биволом: «Кто хотел, боксировал, а он только говорит»

Бетербиев поделился мнением о возможном бое с Биволом
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Артур Бетербиев.
Фото «СЭ»
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном бое с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом.

«Было ли в интервью Бивола, что могло меня задеть? Я последние несколько лет слышал, что он говорит, что хочет со мной боксировать. Но эти несколько лет в нашем дивизионе другие чемпионы тоже говорят, что они хотят боксировать, я говорил, что хочу. Кто хотел, тот боксировал, а он только говорит. Это как-то неправильно. Буду ли доволен, если этот бой не состоится? Если суждено будет, если нет, то не будет», — сказал Бетербиев «СЭ».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев должен подраться с Каллумом Смитом (29-1) 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.

Источник: https://youtu.be/5BnoFqOS2l0?t=28
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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