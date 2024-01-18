Бетербиев — о габаритах Смита: «Я когда бой пересматривал, потом уже осознал, что он крупненький был»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) в интервью журналистам в аэропорту прокомментировал свой поединок с Каллумом Смитом (29-2).

«Видно было, что они очень хорошо подготовились к бою. Каллум Смит, кажется, все поставил на этот бой. Этим он и был зрелищным. Выиграл сильнейший. Был ли я готов к такому здоровенному сопернику? Я когда бой пересматривал, потом уже осознал, что он крупненький был. Вроде говорят, что я в этом весе крупный, а оказывается есть еще крупнее», — сказал россиянин.

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.