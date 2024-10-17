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Сегодня, 12:23

Бетербиев — о реакции команды Бивола на поражение: «Никак не отношусь. Пусть протестуют»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский боксер Артур Бетербиев ответил на вопрос о возможном реванше против соотечественника Дмитрия Бивола.

«Министр спорта наградил меня медалью. Очень приятно, что получил очередную награду, государственную. Рад, что у меня что-то получилось в этом виде спорта. Можно в другой переходить. Шашки? Не настолько хорошо играю, чтобы играть с профессионалами. Другие единоборства не хотел бы.

Новости про реванш? Понимаю интерес людей. Очень хорошо, что люди хотят видеть наш второй бой. Я бы хотел недельку-две без бокса хотя бы отдохнуть. До этого мои бои заканчивались раньше. Но для меня это впервые. Неудобный момент.

Протест со стороны Бивола? Никак не отношусь. Пусть протестуют», — сказал Бетербиев.

12 октября Бетербиев одержал победу над Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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