Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 00:20

Артур Бетербиев против Дмитрия Бивола: когда пройдет бой-реванш

Бетербиев проведет бой-реванш с Биволом в феврале 2025 года
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут бой-реванш в 2025 году.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Непобежденный российский боксер, абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет бой-реванш с россиянином, бывшим чемпионом мира по версии WBA-Super и IBO Дмитрием Биволом. Поединок назначен на 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первый бой двух непобежденных российских боксеров прошел в Эр-Рияде 12 октября 2024 года. Бетербиев одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Бивол потерпел первое поражение в карьере. Не все эксперты соглались с таким результатом, а Артур принял предложение Дмитрия о реванше.

Бетербиеву — 39 лет. В профессиональном боксе у Артура — 21 победа в 21 бое, 20 из которых — нокаутом.

Биволу — 33 года. Дмитрий одержал 23 победы в 24 боях, 12 из которых — нокаутом.

Информация о трансляции боя Бетербиев — Бивол 2 появится позже. В октябре поединок двух россиян в прямом эфире показывал Первый канал.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
«Спартак» треплет нервы, ЦСКА камбэчит в концовке, а «Авангард» резвится без главного тренера. Что произошло в КХЛ 4 декабря
Гвардиола начал запираться в офисе из-за неудачной серии «Манчестер Сити»
Фигуристку Сотникову ошибочно указали иноагентом в книжном магазине
Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»
Материалы сюжета Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой реванш двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира
Тактаров — о бое Бивола с Бетербиевым: «Ребята получат такие деньги, которые никогда не зарабатывали в своей жизни»
Бивол об анонсе боя с Бетербиевым: «Путь к реваншу начинается»
Бивол и Бетербиев проведут реванш. Итог первого боя не оставил равнодушных
Лебедев — о реванше Бивола с Бетербиевым: «Для Дмитрия это отличный шанс доказать, что решение судей в первом бою было ошибочным»
Тищенко назвал запредельными ожидания от реванша Бивола и Бетербиева
Бетербиев и Бивол проведут реванш. Пока это самый интригующий бой 2025-го
Сегодня
Вчера
Неделя