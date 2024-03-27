Артур Бетербиев раскрыл свой распорядок дня

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) рассказал, что его день начинается с семи утра.

«Еще во времена учебы в училище олимпийского резерва я выработал определенный распорядок дня, которому стараюсь следовать и сейчас.

Мой рабочий день начинается в 07:00. Так я тренируюсь уже много лет. Затем плотный завтрак, небольшой отдых, обед, вторая тренировка, ужин и спокойный вечер. Так проходят обычные будние дни. Сейчас из-за Рамадана распорядок дня немного поменялся, но неизменным всегда остается одно — каждое утро в 07:00 я вхожу в зал и начинаю работу. Как видите, ничего особенного», — написал Бетербиев в соцсетях.

Бетербиев и чемпион WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) должны подраться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.