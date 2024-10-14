Бетербиев рассказал, как отпразднует победу над Биволом

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал, как отпразднует победу над Дмитрием Биволом.

«Буду ли покупать себе что-то после победы? Нет. Просто приду домой и обниму маму. Говорил ли с ней? Да. Она очень счастлива. Это настоящий хэппи-энд», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

В ночь на 13 октября в главном бою боксерского вечера в Саудовской Аравии Бетербиев победил Бивола решением большинства судей.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.