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Сегодня, 18:37

Бетебриев — о Джейке Поле: «Моим первым желанием было отомстить ему за Тайсона»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (21-0) объяснил, почему вызвал на бой американского блогера и боксера Джейка Пола.

«Мухаммед Али и Майк Тайсон — мои любимые боксеры всех времен, — сказал Бетербиев в интервью Seconds Out. — Джейк Пол побил одного из моих любимых боксеров, поэтому моим первым желанием было отомстить ему. Через несколько дней уже все стало хорошо, и я уже не хочу драться с ним. Если он захочет, то соглашусь, но не думаю, что хочет этого. Что случилось бы в бою с Полом? Я бы показал ему настоящий бокс».

В своем последнем поединке, который состоялся в октябре в Эр-Рияде, Бетербиев судейским решением выиграл у Дмитрия Бивола.

Артур Бетербиев
Джейк Пол
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